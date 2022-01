$!Merlin Hernández, el originario de Lepaera que hace brillar la New Orleans Cup: “Este 2022 será mucho mejor”

¿Cuál el top 5 de las mejores Copas en EUA para Merlin?

Puedo mencionar a la Copa Mariachi, es la que más la rompe, la más popular de todas, es la número uno. Nuestra Copa New Orleans Cup es un éxito, también está la Copa Horizon es una que llegó para quedarse; la Copa El Rey que el año antepasado fue muy buena. Han nacido Copas muy buenas como la Delaware Super Cup que ha estado trabajando Mike Santos, al igual que la Copa Sarasota.

¿Ha crecido mucho el fútbol amateur?

Las copas le han venido a dar un relevo a lo que es al fútbol amateur, no hay nada que envidiar al fútbol profesional a nivel de Centroamérica, hay equipos que tienen muchos ex futbolistas profesionales que jugaron en diferentes ligas de primera tanto en Conmebol como en la Liga mexicana.

¿Quién cree que puede arrebatarle el trono a Horizon o si lo ve logrando un nuevo título?

Horizon es un gran equipo que donde vaya va a dar la pelea y quieren seguir reinando en Nuevo Orleans. Horizon peleará hasta el final para quedarse con la tercera edición del torneo y deberá enfrentarse a los mejores de esta ciudad y no será fácil vencerlos.

¿Qué consejos les da a los organizadores de Copas en EUA?

Darle atención a los equipos, dejar las preferencias y reconocer el esfuerzo de cada equipo. Salir afuera no es nada fác y hay que darles ese mérito, ayudarlos a darles atención y no solo cuando necesitamos a los jugadores. Respetarse unos con otros, como nos lo merecemos entre el dueño del club y los jugadores.

¿El 2022 será mejor para todos los torneos del fútbol amateur?

2022 superará el 2021. Este año será un éxito, las cosas mejorarán tras la pandemia, Confiamos en Dios que así será.

¿Crees que algunos torneos desaparecerán?

Pienso que sí porque uno como organizador tiene que tomar en cuenta que no tenemos la cantidad de dinero para participar en todos los torneos, yo soy de los que me encanta competir pero a veces no puedo ir. Algunos torneos desaparecerán; uno por la cantidad de torneos con mucha cantidad de dinero, en mi caso no me importa el dinero, me importa el prestigio, al final uno quiere ganar, todo mundo quiere hacer un torneo y no es fácil. Si los torneos están muy seguidos, (dos torneos al mes) se complica porque los dueños no tenemos la capacidad para salir.

¿Como se ve de aquí a cinco años como organizador de torneo del fútbol amateur?

Quiero hacer el torneo de Nuevo Orleans una vez al año y que sea una de las mejores.