New Orleans vibrará con el clásico ceibeño Vida vs Victoria en el estadio Panamericano

La pasión del fútbol no conoce de fronteras y a pesar de la distancia entre <b>Honduras y Estados Unidos</b>, la intensidad del clásico ceibeño se vive con el mismo fervor.<br /><br /><b>New Orleans</b>, la ciudad del Jazz tendrá el honor de poder volver a sentir la pasión de uno de los duelos más históricos de Honduras, <b>Vida vs Victoria.</b><b>Carlos Roberto</b>, presidente de Victoria y <b>José Manaiza</b>, presidente del Vida hacen posible que este encuentro sea posible y se viva la pasión que en su momento la vivieran en la Liga Nacional de Honduras.<br /><br />Con la presencia de viejas glorias, los dos equipos contarán con históricos que defendieron la camisa de dichos clubes en la Liga Nacional de Honduras.