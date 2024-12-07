Copas y Ligas USA

New Orleans vibrará con el clásico ceibeño Vida vs Victoria en el estadio Panamericano

La ciudad del jazz tendrá una nueva fiesta futbolística con el desarrollo del clásico ceibeño entre Vida y Victoria.

  • New Orleans vibrará con el clásico ceibeño Vida vs Victoria en el estadio Panamericano
2024-12-07

La pasión del fútbol no conoce de fronteras y a pesar de la distancia entre Honduras y Estados Unidos, la intensidad del clásico ceibeño se vive con el mismo fervor.

New Orleans, la ciudad del Jazz tendrá el honor de poder volver a sentir la pasión de uno de los duelos más históricos de Honduras, Vida vs Victoria.

Carlos Roberto, presidente de Victoria y José Manaiza, presidente del Vida hacen posible que este encuentro sea posible y se viva la pasión que en su momento la vivieran en la Liga Nacional de Honduras.

Con la presencia de viejas glorias, los dos equipos contarán con históricos que defendieron la camisa de dichos clubes en la Liga Nacional de Honduras.

New Orleans vibrará con el clásico ceibeño Vida vs Victoria en el estadio Panamericano

De lado del Victoria podemos mencionar que se contará con la presencia de: Norberto Martínez, Jaime Rosales, Wilmer Peralta, Saul Martínez y Nicho Batiz.

Por su parte, los cocoteros del Vida: Javier Portillo, Samir Arzú, Samir Ávila hermano del zancudo Ávila entre otros.

El duelo de la Master Papi Nola se estará disputando este viernes 20 de febrero en el estadio Panamericano de New Orleans.

La cita para este gran encuentro será a partir de las 8:00 de la tarde y el costo de la entrada será de 10 dólares al público en general.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Copa
|
Javier Portillo
|
Vida
|
Victoria
|