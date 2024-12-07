New Orleans vibrará con el clásico ceibeño Vida vs Victoria en el estadio Panamericano

La pasión del fútbol no conoce de fronteras y a pesar de la distancia entre Honduras y Estados Unidos, la intensidad del clásico ceibeño se vive con el mismo fervor.



New Orleans, la ciudad del Jazz tendrá el honor de poder volver a sentir la pasión de uno de los duelos más históricos de Honduras, Vida vs Victoria.

Carlos Roberto, presidente de Victoria y José Manaiza, presidente del Vida hacen posible que este encuentro sea posible y se viva la pasión que en su momento la vivieran en la Liga Nacional de Honduras.



Con la presencia de viejas glorias, los dos equipos contarán con históricos que defendieron la camisa de dichos clubes en la Liga Nacional de Honduras.