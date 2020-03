Luego de muchas críticas, Copa de Argentina suspende la actividad por el coronavirus

La Superliga argentina anunció este martes la suspensión temporal de la Copa de fútbol 2020 ante un pedido del ministerio de Deportes por la pandemia del coronavirus, informó en su cuenta de Twitter.



La medida es adoptada en medio de los esfuerzos del gobierno por frenar el avance de la pandemia que en Argentina registró hasta el lunes 65 casos, dos de ellos fatales.



El ministro de Deportes, Matías Lammens, solicitó que se suspenda "la realización de los partidos de todas las categorías programados hasta el día 31 de marzo".



También recomendó la suspensión de entrenamientos, en una carta dirigida a la Superliga Argentina de fútbol.





El torneo argentino es el último en Sudamérica en ser suspendido por el coronavirus.



Los futbolistas que juegan en la liga nacional habían expresado su preocupación por la continuidad del torneo, incluso a puertas cerradas.



El miércoles los capitanes de los equipos iban a sostener una reunión en su sindicato, Futbolistas Argentinos Agremiados, para discutir la situación y plantear un cese de actividades de forma unilateral.



El domingo, el presidente Alberto Fernández había anunciado una serie de medidas restrictivas para frenar el avance del COVID-19, pero también había dejado en claro su intención de que el fútbol continuara actividades.



"Si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no tengo inconvenientes. Me encantaría que, en este tiempo, lo pasen sin sistema codificado (pago), por TV abierta, para que los que se tienen que quedar en casa tengan un divertimento", había expresado Fernández en conferencia de prensa.



Sin embargo, el Ejecutivo debió cambiar su determinación ante las manifestaciones públicas de futbolistas, entrenadores y otros protagonistas, que dejaron entrever la posibilidad de decidir un paro por su propia cuenta si los funcionarios no reveían su idea inicial.



Las declaraciones de Fernández fueron rechazadas por varios jugadores que se reunieron con los capitanes de los respectivos planteles para accionar un reclamo.



La determinación de no jugar por el coronavirus ya había sido planteada por el club River Plate, que el viernes por la noche cerró sus instalaciones y desistió de abrir el estadio Monumental para el partido que debía disputar el sábado frente a Atlético Tucumán, lo que podría acarrearle una sanción de parte de la Superliga.



La suspensión llega tras jugarse buena parte de la primera fecha de la Copa Superliga, torneo con el que estaba previsto completarse la temporada del fútbol argentino hasta el comienzo de la Copa América-2020, con organización conjunta entre Argentina y Colombia.



La realización de la Copa América quedó postergada hasta 2021 por decisión de la Conmebol anunciada también este martes ante el avance de la pandemia en Sudamérica.