¿Quiénes son los que más sufren del coronavirus en Honduras y en qué edad oscilan?

¿Quiénes son las personas que en este momento están sufriendo con el coronavirus y las que más han sido atacadas? Estas estadísticas revelan las proyecciones que lleva la enfermedad que ya ha cobrado una vida y se han registrado por el momento 68 casos.

Son seis los departamentos que sufren positivos y Francisco Morazán ocupa el 47% de los casos, pues en Tegucigalpa es donde se ha dado el principal brote, seguido por San Pedro Sula y Villanueva que son ciudades muy pobladas.

Actualmente, los médicos han advertido a la población que no salga de casa, pues si no se hace, por cada caso se multiplicaría por mil infectados y el sistema de salud no tiene las condiciones para darle atención a los afectados.

En Honduras la población no se ha quedado en casa y ha salido a las calles, principalmente a los bancos, gasolineras y supermercados.

Se ha descubierto que la mayoría de afectados en Honduras son varones, esto representa un 57% de los casos y la edad donde hay más infectados es en el rango de 41 a 60 años y son las personas que tienen más probabilidades de ingresar a cuidados intensivos.

Las estadísticas del coronavirus en Honduras

Promedio de edad en los 68 casos: 38.57

Muertos confirmados en Honduras: 1

Casos en varios: 39 (57.3%)

Casos en mujeres: 29 (42.6%)

Positivos más altos: 18 en adultos entre 41 a 60 años

Villanueva tiene una tasa de mortalidad del 1.47%

Francisco Morazán reporta el 47% de los casos en el país

Cortés reporta el 35.29% de casos

Colón: 8.82%

Choluteca y Yoro tienen un 2.94%

Atlántida y Lempira 1 caso c/u: 1.47%

25 y 26 de marzo: Los días con más casos registrados; 32 (47.06%)