Harry Kane acepta que cancelen la Premier League si no se puede acabar en junio por el coronavirus

El capitán de la selección inglesa Harry Kane se mostró este domingo favorable a anular la temporada de la Premier League, ahora suspendida por la pandemia del nuevo coronavirus, si no se pudiese acabar antes de finales de junio.

La Premier League está actualmente suspendida hasta el 30 de abril como mínimo, aunque próximamente podría anunciarse un nuevo aplazamiento.



En momentos en los que se desconoce cuándo se podrá retomar la temporada en los principales campeonatos europeos y con la Eurocopa aplazada al próximo año, el delantero del Tottenham no quiere que la Premier League se alargue más allá del mes de junio, como algunos defienden para acabar con el campeonato si no puede hacerse antes.





"Sé que la Premier League hará todo lo posible por acabar la temporada y que estudia todas las opciones posibles", declaró Kane en una conversación en Instagram Live con el exjugador del Liverpool Jamie Redknapp este domingo.



"Para mí, tenemos que intentar acabar la temporada, pero debe haber un momento en el que se diga basta", añadió.

"No veo mucho beneficio en jugar en julio o agosto y retrasar la próxima temporada, aunque obviamente no conozco mucho sobre las interioridades y (las consecuencias) a nivel financiero".



"Para mí, el límite debe ser finales de junio. Si la temporada no se completa a finales de junio, tenemos que mirar las opciones y simplemente esperar a la próxima temporada", insistió.



La Premier League podría reanudarse a puerta cerrada con el objetivo de tratar de finalizar la temporada, pero esa opción parece por el momento lejana dado el confinamiento que vive el país.



"El fútbol ahora mismo es secundario (...) Sólo podemos esperar y ver qué pasa. Con suerte, todo se aclarará lo antes posible y volveremos a la normalidad", concluyó.