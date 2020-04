La desgarradora foto de un padre sin poder ver a su bebé muerto por aislamiento del coronavirus

Una revista estadounidense recibió el visto bueno de una familia que tomó la decisión de contar su historia días después de perder a su bebé durante el autoaislamiento por coronavirus.

El padre se derrumbó en el hospital después de conocer que su bebé había muerto y se lo comunicarón a través del altavoz de un teléfono.

Sarah Gliem, de Pensilvania, y madre del recién nacido dio autorización a la revista Fabulous para publicar la desgarradora foto y tratar de hacer conciencia al mundo del verdadero impacto humano que está teniendo el autoaislamiento y el coronavirus por lo que ha pedido a la gente que se quede adentro de sus casas.

Leer: Enfermero italiana mata a doctora al creer que lo había contagiado de Covid-19

Sarah, también madre de Collin, contó que estaba aislada en casa cuando comenzó a sangrar y corrió con su esposo Jared al hospital.

Sarah y Jared se preparaban para dar la bienvenida a su nueva llegada al mundo

Pero, a su llegada, la llevaron a una habitación y le dijeron que, debido a la propagación del coronavirus, a Jared no se le permitió entrar.

Allí supo que su bebé, a quien habían llamado Cameron, había muerto. Ellos habían estado en tratamiento hormonal durante 15 meses para poder concebir el embarazo de Cameron.

Sarah tomó la fotografía el 19 de marzo y le dijo a Fabulous: "Jared no estaba permitido ni siquiera estar en la sala de espera por covid-19".

"Mientras me registraba, le pregunté si podía volver conmigo porque pensábamos que estábamos teniendo un aborto espontáneo. Cuando dijeron que no, comencé a llorar. Me miró a través de la puerta de vidrio y me estaba enviando mensajes de texto. Me dijo que no tenía que ser el superhéroe en todas las situaciones y que estaba bien no ser lo suficientemente fuerte para esto".

"Le tomé una foto cuando no estaba mirando porque siempre quise recordar eso en tiempos de problemas, sin importar lo que nos hubiéramos respaldado, incluso si no estuviéramos juntos".

VER FOTOS: ¡Garrotazos y culucas! Las medidas de policía en el mundo para los que incumplen la cuarentena

En su relato, ella explicó: "Cuando me acosté en la mesa con Jared y el teléfono en altavoz, recibimos la noticia de que ningún padre quiere escuchar, otra vez, 'ya no hubo un latido del corazón. Decir que no lloré más fuerte al escuchar a Jared por teléfono es un eufemismo, no tenía a nadie para consolarlo", agregó.

Sarah y Jared se preparaban para dar la bienvenida a su nueva hija y siempre recordaban a Chloe a quien perdieron en el pasado

La pareja anteriormente había perdido a otro bebé por un aborto espotáneo.

"Imagínese sentado en un pasillo llorando porque descubrió que su sueño de convertirse en padre de un niño que respira, cálido y en crecimiento, desapareció nuevamente.

"Estaba tan enojado. Enojado porque la gente no puede quedarse en casa, enojado porque la gente no se lo toma en serio, enojado porque no pude abrazar a mi esposo cuando descubrimos que este bebé también se había ido".