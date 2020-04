La FIFA analiza que partidos de selecciones de fútbol se disputen hasta el 2021

Las selecciones de fútbol en el mundo corren el riesgo de no disputar partidos en lo que resta del 2020 debido a la pandemia del coronavirus. El presidente de Concacaf y vicepresidente de FIFA, Víctor Montagliani, hace un importante anuncio.

El dirigente explica que los encuentros de la región que estaban previsto para disputarse en septiembre como lo es el arranque de las eliminatorias al Mundial de Qatar, podrían no jugarse y pasar hasta las fechas FIFA de marzo de 2021.

“En lo personal, creo que podría ser un tanto desafiante, no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación, sino también a comprometerse a realizar viajes internacionales tan pronto como volvamos", inició contanto el dirigente a la agencia The Associated Press.

La Selección de Honduras iba a disputar en junio los partidos de las finales de la Liga de Naciones de Concacaf, pero estos han sido suspendidos. En septiembre tendría el arranque de la hexagonal pero por ahora todo es incertidumbre debido al avance mortal del coronavirus por todo el mundo.

“Creo que el futbol local es una prioridad. Septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación en este momento", aseguró el canadiense sobre el arranque de las eliminatorias al Mundial de Qatar en Concacaf.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, junto a Víctor Montagliani de Concacaf cuando visitaron Honduras en 2019. Foto DIEZ

Las ligas importantes en el mundo como la Bundesliga de Alemania, ya reinició los entrenamientos en medio de la pandemia, podría volver el 23 de abril. En otros país todavía es una incertidumbre y Montagliani explica claramente que por ahora lo que vendría es jugar partidos locales de clubes a puerta cerrada.

"Si recibimos luz verde para jugar al fútbol dudo mucho que el primer juego sea con aficionados, no lo veo. Creo que eso sería un enorme riesgo. Estoy seguro de que sería algo gradual, al igual que sucederá con el resto de la sociedad en términos de volver a la normalidad", sobre la posibilidad de jugar con aficionados una vez que se reanuden las ligas.