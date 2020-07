Científicos contradicen a la OMS y alertan que el coronavirus flota en el aire

Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mantenido que el coronavirus Covid-19 se transmite a través del contacto con gotitas procedentes de tos o estornudos de una persona enferma, sin embargo 239 expertos de 32 países contradicen a la organización en una carta en la que alertan de que el coronavirus podría transmitirse por el aire.

La misiva, de la que ha tenido conocimiento el diario "The New York Times", advierte de que se ha subestimado la transmisión del virus en el aire en ambientes interiores, y así lo señalan al analizar cómo los casos se están multiplicando en bares y restaurantes, oficinas y mercados.

Por este motivo, se recomienda el uso de mascarillas en espacios con poca ventilación, más allá de la separación social recomendada, en escuelas, hogares de ancianos, residencias y negocios necesiten minimizar la recirculación de aire y agregar nuevos filtros potentes.

La carta abierta a la OMS, que será publicada en una revista científica la próxima semana, resume la evidencia científica escrita hasta ahora donde se muestra que las partículas más pequeñas pueden infectar a las personas, y, en ella, lo científicos piden a la agencia un cambio en sus recomendaciones.

Para que se lleve a cabo la transmisión ambas personas tienen que estar a una distancia de un metro y, el infectado, tiene que toser o estornudar.

No obstante, la OMS ha insistido en la escasa evidencia científica que existe sobre la posibilidad de que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, si bien ha reconocido que la transmisión aérea sí puede ser posible en circunstancias y entornos específicos donde se realizan procedimientos médicos o tratamientos de apoyo que generan aerosoles o gotas de menos de cinco micras (cinco millonésimas partes de un metro).

"En los últimos meses, hemos explicado varias veces que consideramos que la transmisión aérea es posible, pero ciertamente no está respaldada por evidencia sólida o incluso clara", ha expresado a 'The New York Times' la doctora Benedetta Allegranzi, líder técnica de la OMS, y agrega: "Hay un fuerte debate sobre esto".

Con casi 11,5 millones de contagios en todo el mundo y más de 534.000 víctimas mortales, los científicos trabajan contrarreloj para determinar las características del virus al que se enfrentan, acotar la trasmisión y encontrar una vacuna cuanto antes.