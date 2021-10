FIFA 22: el modo carrera nos permite crear nuestro propio club desde cero y dirigirlo

El modo carrera de los juegos de FIFA no es uno de los favoritos de los fans, que prefieren concentrarse en los modos de multijugador en línea y Ultimate Team. Sin embargo, el modo carrera siempre es la opción de preferencia para aquellos jugadores que disfruten de jugar offline. Este año, Electronic Arts decidió que le daría al modo carrera una nueva vida, dotándolo de una nueva e interesante característica.

Se trata de la nueva opción que nos permite crear nuestro propio equipo desde cero, en lugar de tomar uno ya existente. Esto significa, crear un equipo, su escudo, su uniforme, su estadio, y en última instancia, sus jugadores, los cuales se generan con nombres aleatorios, y cuya nacionalidad dependerá en su mayoría por el país en el que se encuentre la liga en la que nuestro equipo competirá.

Comenzamos eligiendo el nombre y abreviatura de nuestro equipo, para luego escoger entre los logos predeterminados que el juego ofrece (no podemos cargar una imagen propia como se podía en PES). Luego podremos seleccionar el uniforme de local y visita que queramos de entre una variedad bastante extensa de estilos de uniformes predeterminados, que además son de distintas marcas como Nike o Adidas. Eso sí, nuestros uniformes no llevan ningún tipo de publicidad, y no podemos modificar el uniforme del portero, que será siempre verde fluorescente.

Podremos seleccionar un estadio de entre los muchos estadios ficticios que hay en el juego. Con ese estadio podremos hacer prácticamente lo que queramos. Cambiar su nombre, cambiar su tipo de césped, color de asientes, color de las porterías, entre otras cosas. Aquí podremos también seleccionar los cánticos de la afición, así como la canción que sonará cuando nuestro equipo logre anotar un gol.

La plantilla de jugadores de los que dispondremos es lo más interesante de esta nueva característica, pues se nos darán jugadores generados de manera aleatoria, cuya nacionalidad dependerá de la liga en la que nuestro equipo esté inscrito. Por ejemplo, si colocamos a nuestro equipo en la liga española, un gran porcentaje de nuestros jugadores ficticios serán españoles. Luego podremos elegir la cantidad de presupuesto que queramos para dar forma a nuestro equipo con fichajes.

Esta nueva característica sin duda representa un nuevo giro para el modo carrera, uno que muchísimos jugadores querrán probar para crear los próximos campeones de cualquier liga del mundo. FIFA 22 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch.