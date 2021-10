Ubisoft presenta Ghost Recon Frontline, un nuevo multijugador de disparos gratuito

La última vez que vimos la saga de Tom Clancy's Ghost Recon, desarrollados por Ubisoft, fue en el año 2019, con el juego Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, que tuvo un recibimiento mixto —más inclinado al lado negativo— por parte tanto de usuarios como críticos. Ahora, Ubisoft reveló un nuevo juego de la saga, bajo su sello “Ubisoft Original”, que hace referencia a que el juego no está basado en ninguna obra del escritor Tom Clancy, titulado Tom Clancy's Ghost Recon Frontline.

Este nuevo videojuego estará completamente enfocado al PvP (Player vs. Player, es decir, jugador contra jugador), con encuentros de duelo por equipos de hasta 100 jugadores en una partida, y cuyo objetivo será recopilar información para luego solicitar una extracción, la cual puede ser frustrada por el equipo contrario. Este será el primer juego de la saga en contar con una cámara en primera persona, cuando parte de la esencia de Ghost Recon siempre ha sido su cámara en tercera persona.

El juego no cuenta todavía con una fecha de lanzamiento oficial, pero Ubisoft ya tiene programada una beta abierta del 14 al 21 de octubre en PC. Sin embargo, en su lanzamiento final, el juego estará disponible, además de en PC, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y Amazon Luna.

¿Ya es el juego más odiado de Ubisoft?

Apenas se anunció el juego, la comunidad de jugadores se volcó en contra del título. La sobreexplotación de Ubisoft con sus franquicias principales alcanzó finalmente a la saga de Ghost Recon, la cual ya flanqueaba desde su último juego, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, juego que contó con una jugabilidad poco pulida y una historia enrevesada, a diferencia de los intrigantes thrillers militares a los que lo juegos de Ghost Recon nos tenía acostumbrados.

El tráiler de Tom Clancy's Ghost Recon Frontline ha acumulado una severa cantidad de ‘No me gusta’ en su tráiler de revelación en el canal oficial de YouTube de Ubisoft. Al momento de la redacción de este artículo, el video cuenta con 9,916 ‘No me gusta’ contra los apenas 2,926 ‘me gusta’. Dejando claro que los jugadores no aprueban la nueva modalidad de juego que ha tomado la franquicia.