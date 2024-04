Baldur’s Gate 3 se llevó cinco premios, incluyendo Mejor Juego, en la 20va edición de los BAFTA Game Awards

Al final de la noche, la lista de ganadores quedó de la siguiente forma:

• Animación: Hi-Fi Rush

• Diseño de juego: Dave the Diver

• EE Player’s Choice: Baldur’s Gate 3

• Familiar: Super Mario Bros. Wonder

• Interpretación en rol principal: Nadji Jeter como Miles Morales en Marvel’s Spider-Man 2

• Interpretación en rol secundario: Andrew Wincott como Raphael en Baldur’s Gate 3

• Juego Británico: Viewfinder

• Juego Debut: Venba

• Juego en evolución: Cyberpunk 2077

• Juego más allá del entretenimiento: Tchia

• Logro artístico: Alan Wake 2

• Logro de audio: Alan Wake 2

• Logro técnico: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

• Mejor Juego: Baldur’s Gate 3

• Multijugador: Super Mario Bros. Wonder

• Música: Baldur’s Gate 3

• Narrativa: Baldur’s Gate 3

• Nuevo propiedad intelectual: Viewfinder