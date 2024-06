Call of Duty Black Ops 6 estrenará en todas las plataformas el 25 de octubre; te contamos todo sobre el juego

Con el regreso de personajes emblemáticos de la saga como Frank Woods y Russell Adler, Call of Duty Black Ops 6 anticipa no solamente una campaña infinitamente superior a lo visto en la anterior entrega, sino que además presume de tener un extenso periodo de desarrollo, con cuatro años de trabajo por parte de Raven Software en la campaña y Treyarch en el multijugador y el modo zombis.

El evento de Xbox Games Showcase ha traído consigo varias sorpresas, aunque el plato fuerte ha sido la masiva cantidad de información que han ofrecido sobre el próximo juego de la saga Call of Duty . Este juego, Call of Duty Black Ops 6 , ofrecerá un thriller político de acción ambientado durante la época de la Guerra del Golfo.

Activision ha presentado muy orgullosamente el “omnimovimiento” de Call of Duty Black Ops 6 , una nueva mecánica de movilidad que permitirá, por primera vez en la franquicia, correr, deslizarnos y lanzarnos cuerpo tierra en cualquier dirección, en lugar de solamente hacia adelante. Además, el omnimovimiento permitirá una mejor movilidad cuando estemos cuerpo tierra y queramos ver hacia atrás o adelante, girando solo la parte superior del personaje en lugar de dar toda la vuelta.

La campaña tendrá una buena variedad de misiones, donde se podrán explotar todas las mecánicas que serán introducidas en esta entrega. También volverán algunas misiones en mapas de mundo abierto, aunque esto fue duramente criticado en Call of Duty: Modern Warfare 3 . Para el modo multijugador, se ha confirmado que tendremos 16 mapas de salida, con 12 mapas de 6v6 y cuatro mapas del modo Strike.

También se ha confirmado el regreso del sistema de Prestigio clásico de los juegos de Black Ops, por lo que subir de nivel y obtener los títulos y emblemas será como en los juegos anteriores de la saga y tomará una mayor relevancia que la que le ha sido otorgada en los últimos títulos de la Call of Duty.

Pero claro, también hay muy malas noticias para aquellos que hayan invertido en Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Modern Warfare 3, pues, para garantizar una experiencia renovada desde cero, en palabras de Treyarch, ningún cosmético, arma ni skin; nada en absoluto se trasladará de los juegos anteriores a este nuevo Call of Duty Black Ops 6.