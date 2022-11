Call of Duty: Warzone 2.0 ya está disponible gratis para todas las plataformas; y también el modo DMZ

A pesar de las difíciles primeras semanas de Call of Duty: Modern Warfare 2 , estrenado el 28 de octubre, Activision no ha dado marcha atrás en ningún momento con la calendarización de los contenidos futuros para el juego, así como el lanzamiento de la secuela de Warzone , que esta vez, llevará por nombre Warzone 2.0 , y que ya se puede descargar de manera gratuita en las tiendas digitales de las consolas o PC.

No dejes de leer: ¿Cómo conseguir a Messi en Call of Duty? (Modern Warfare 2, Warzone 2.0 y Mobile)

¿Qué pasó con el primer Warzone?

Afortunadamente, y con respeto para aquellos que gastaron varios dólares en el primer Warzone, Activision no cerró sus servidores, sino que lo han dejado como un juego separado, independiente, renombrándolo como Call of Duty: Warzone Caldera, aunque eliminaron dos mapas del juego, todavía se puede jugar sin problemas, y su tienda está también activa.

Todo lo que se haya comprado (o se compre a futuro) en los juegos Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty Black Ops: Cold War, Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Vanguard, se podrá utilizar en Call of Duty: Warzone Caldera.