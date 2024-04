Real Madrid con giro inesperado: lo que pasa con Rodrygo y Bellingham a cuatro días de enfrentar al Bayern

El británico Jude Bellingham , que se había quedado fuera de la convocatoria para el encuentro del Real Madrid ante la Real Sociedad en San Sebastián este viernes por una gastroenteritis, se ha incorporado a la lista por la baja de última hora del brasileño Rodrygo que no se ha recuperado de la gripe que sufría.

Rodrygo Goes, que también se perdió la ultima sesión antes de viajar a San Sebastián por un proceso gripal pero se le esperaba para el encuentro, no se ha recuerdo al cien por cien y el club ha decidido que no entre en la lista de convocados.

El francés Ferland Mendy, recién recuperado de unas molestias musculares, es otra de las bajas para el encuentro frente a la Real Sociedad con el objetivo de llegar en perfectas condiciones al martes en el duelo europeo.