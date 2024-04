Pep Guardiola ofreció 105 millones por su fichaje, pero lo rechazó: “No quiso venir ni por todo el dinero del mundo”

Hablamos de Declan Rice, el volante decidió irse al Arsenal por 122 millones de euros y rechazar los 105 que ofreció el Manchester City por sus servicios.

“Estamos muy contentos de que Declan se una a nosotros. Es un jugador con una gran habilidad, que ha estado rindiendo a un alto nivel en la Premier League y para Inglaterra durante varias temporadas. Declan está aportando una calidad indudable al club y es un talento excepcional que tiene potencial para tener mucho éxito aquí.”, aseguró Arteta, en la presentación de Rice. Un Mikel que se lo quitó a Pep Guardiola.

El ex técnico del Barcelona, se refirió en su momento al tema Declan Rice, a pesar de que no se unió a su equipo le deseó lo mejor.

“A veces aquí se da que hay muchos jugadores que queremos y que deciden no unirse a nosotros. No es el primero que queríamos y que no quiso fichar. Tenemos una lista larga. Básicamente, no quiso venir ni por todo el dinero del mundo ni por nada, así que no iba a suceder. Tomó su decisión, buena y le deseamos buena suerte”, reveló Guardiola.