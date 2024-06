Capcom presenta una mega colección de juegos clásicos de Marvel, que llegará a Switch, PS4 y PC este año

Capcom ha sorprendido a los fanáticos de los juegos de lucha y a los entusiastas de los clásicos arcade con el anuncio de su nueva colección de juegos, Marvel vs. Capcom: Fighting Collection: Arcade Classics. Esta colección es una celebración de la rica historia de colaboración entre Capcom y Marvel, que ha dejado una huella imborrable en el género de los juegos de lucha desde los años 90.

La colección incluye todos los juegos de lucha que Capcom desarrolló bajo la licencia de Marvel, convirtiéndose en un compendio esencial para cualquier aficionado. Entre los títulos destacados se encuentran:

• X-Men: Children of The Atom

• Marvel Super Heroes

• Marvel vs. Capcom: Clash Of Super Heroes

• Marvel vs. Capcom 2: New Age Of Heroes

• Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

• X-Men vs. Street Fighter

• The Punisher