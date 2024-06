Elden Ring celebra cinco millones de copias vendidas de su DLC, Shadow of the Erdtree, en tan solo tres días

El pasado 21 de junio, se lanzó la esperada expansión de Elden Ring, titulada Shadow of the Erdtree, disponible en todas las plataformas donde se puede jugar el aclamado videojuego de FromSoftware. En tan solo tres días, esta expansión logró vender cinco millones de copias, un hito impresionante que ha sido celebrado tanto por los desarrolladores como por la comunidad de jugadores.

El lanzamiento no ha estado exento de controversia debido a la extrema dificultad que presenta Shadow of the Erdtree. Muchos jugadores han encontrado algunos de los desafíos casi absurdos en su nivel de dificultad, lo que ha generado un debate intenso en foros y redes sociales. A pesar de esto, la mayoría coincide en que se trata de una obra maestra que enriquece la experiencia de juego de Elden Ring.