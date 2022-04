FENAFUTH y FHE anuncia torneo de cara a la FIFAe Nation Series 22, donde el campeón se integrará el equipo nacional

El torneo se llevará a cabo en la modalidad de Ultimate Team, y el formato será de eliminación directa a un solo partido. Los partidos serán de seis minutos, se llevarán a cabo en el Estadio FUT y la dificultad establecida será Clase Mundial. Los jugadores deberán estar conectados y listos con 15 minutos de anticipación antes de la hora del partido, de no estar listos a la hora de inicio, será eliminado automáticamente.

Evidentemente algunos jugadores tienen equipos construidos de mejor manera que otros en Ultimate Team, por lo que los organizadores del torneo han puesto restricciones para los equipos:

Solo se permitirá un máximo de un Ícono Momentos o hasta dos Íconos, Team of the Year o Team of the Season, aunque el portero no tiene restricciones, por lo que estas limitaciones no le afectan. Los jugadores en préstamos estarán prohibidos. Toma nota de estas restricciones, pues aplican para el once inicial y para los jugadores en la banca.

Encuentra muchísima más información en el link de inscripción, y anímate a participar, pues los cuatro mejores competirán por un puesto en nuestro equipo nacional, que combatirá en la FIFAe Nation Series. No perdás la experiencia única de representar a todo un país en el torneo esport más grande FIFA.