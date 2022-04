¿Pensando en comprar una consola next-gen? ¿PS5 o Xbox Series X|S? Acá te contamos qué ofrecen

Si estás pensando en comprar una consola de nueva generación, pero todavía no te decides en cuál es la indicada para tu estilo de juego, quizás una lista con las características, pros y contras de cada una puede serte de utilidad. Por lo que, hoy, te ofrecemos una pequeña ayuda, para que puedas tomar la decisión correcta y que mejor se ajuste a tus necesidades como jugador.

No nos vamos a aburrir con especificaciones demasiado técnicas que al fin y al cabo importan muy poco si son comparadas con su competidora. La PS5 y la Xbox Series X|S utilizan el mismo CPU. La PS5 soporta hasta 4K y hasta los 120 fotogramas por segundo, dependiendo de la tele y del juego. Su memoria interna es de 825 GB aproximadamente, aunque se puede utilizar un disco duro externo para almacenar juegos.

Ambas versiones de la consola cuentan con las mismas características, la única diferencia, es que una cuenta con lector de discos y la otra no.

En las tiendas de Honduras, la PlayStation 5 en su versión de disco puede encontrarse entre los 21,000 y los 25,000 lempiras, en tiendas especializadas. Mientras que la versión digital (la cual no tiene lector de discos y solo pueden comprarse juegos en la tienda digital) puede encontrarse por alrededor de 19,000 lempiras.

AUNQUE MUCHO OJO CON ESTO: sobre el uso de un disco duro externo, dicho disco debe ser nuevo y ser 3.0 (pregunten al de la tienda antes de comprarlo). Al conectarlo a la consola, esta lo formateará para ser usado como almacenamiento ampliado, y no podrá ser usado para nada más que eso. Los juegos almacenados en el disco duro externo de la consola NO SE PUEDEN JUGAR, SOLO ALMACENAR.

¿Qué quiere decir esto? El disco duro externo nos ayuda a mantener libre la memoria interna. Podemos copiar los juegos de la memoria interna al disco duro externo, para poder borrarlos de la interna y hacer espacio. Pero el juego copiado al disco duro no se puede reproducir, sino que se deberá copiar de regreso a la interna desde el disco duro para poder jugarse. Es un dolor de cabeza y supuestamente Sony está trabajando para que, en el futuro, podamos reproducir juegos desde el disco duro externo, algo que la PS4 sí puede hacer.

El control, llamado DualSense, es una maravilla tecnológica, pues no solo ofrece vibración, sino que sus gatillos adaptativos (los botones R2 y L2) se volverán rígidos o suaves dependiendo de lo que estemos jugando. Por ejemplo, si apuntamos un arma con L2, el botón se volverá rígido, y si disparamos con R2, el botón vibrará al son de los disparos. Además, el control cuenta con un micrófono y un altavoz integrado, por lo que no se necesitarán audífonos si no se tienen. El control se carga con un cable conectado a la consola y cuenta con el botón táctil que tenía el DualShock 4 de la PS4.