PlayStation permitirá unirse a una llamada de Discord desde la consola; todavía no se puede transmitir directo

En una movida que seguramente alegrará a muchos gamers, Discord ha simplificado significativamente la forma en que los jugadores de PlayStation 5 pueden unirse a sus llamadas de voz. Hasta ahora, la integración de Discord en PlayStation permitía a los jugadores estar en una llamada de Discord mientras jugaban en su consola. Sin embargo, el proceso no era precisamente sencillo. Los usuarios debían iniciar sesión en Discord desde otro dispositivo y seleccionar la opción “Transferir a PlayStation” para poder conectarse a la llamada desde la consola.

Sin embargo, aunque esta mejora es bien recibida, no es la única característica que los jugadores han estado esperando. La comunidad sigue ansiosa por la posibilidad de transmitir en directo en Discord desde la PlayStation 5, una función que actualmente no está disponible. No hay información que sugiera que esta característica esté en desarrollo, lo que deja a muchos esperando una actualización futura que lo permita.

La nueva función para unirse a una llamada de Discord directamente desde la PlayStation 5 se implementará de manera progresiva en las distintas regiones. Los jugadores pueden esperar tener esta capacidad disponible en las próximas semanas, lo que promete mejorar significativamente la experiencia de comunicación en la consola.

En resumen, esta actualización de Discord en PlayStation 5 marca un avance importante hacia una mayor integración y simplificación de la experiencia de juego en consola. Aunque la función de transmisión en directo aún no está en el horizonte, esta mejora demuestra el compromiso de ambas plataformas por ofrecer una experiencia más coherente y fácil de usar para los gamers de todo el mundo.