PlayStation Plus anuncia los juegos gratuitos para el mes de abril, con uno de sus personajes insignia

Si bien es cierto que ya habíamos tenido la confirmación oficial de uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus Essential para el mes de abril, siendo Meet Your Maker, el cual, de hecho, está llegando al servicio de suscripción el mismo día de su estreno, todavía no teníamos más información sobre los otros juegos que lo estarían acompañando, hasta ahora.

Meet Your Maker (PS4, PS5)