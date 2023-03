Meet Your Maker, el juego de acción y construcción estrena el 4 de abril y estará en PlayStation Plus

Meet Your Maker estrena el próximo 4 de abril, para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Adicionalmente, los jugadores que cuenten con una suscripción de PlayStation Plus, en cualquiera de sus niveles, podrán descargar el título gratuitamente, como parte de la alienación de juegos gratis del mes de abril.

“No podríamos estar más emocionados de lanzar Meet Your Maker como parte de la línea de juegos mensuales de PlayStation Plus. Meet Your Maker es un juego de comunidad y creatividad. Estamos impacientes por ver cómo los jugadores de PlayStation empiezan a asaltar los puestos avanzados de los demás y todas las increíbles creaciones que se les ocurrirán a esta comunidad tan entregada y comprometida”, comentó Ash Pannell, director creativo del juego.