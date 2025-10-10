Honduras está lista para su participación en la Copa Mundial de Victory Road 2025 de Pokémon

La Copa Mundial de Victory Road, en su cuarta edición, consolida su reputación como el mayor evento competitivo no oficial de Pokémon VGC. Cada país presenta una plantilla de entre ocho y doce jugadores; Honduras competirá con diez representantes que buscarán destacar frente a potencias mundiales.

El torneo se divide en tres segmentos. La primera etapa, las Clasificatorias, se jugará del 7 al 27 de octubre, donde los equipos se enfrentarán en grupos al mejor de tres en duelos individuales de ocho contra ocho. Los mejores 32 conjuntos avanzarán a la Fase de Grupos, programada del 28 de octubre al 17 de noviembre. Finalmente, los 16 clasificados disputarán las Eliminatorias en un formato de eliminación directa.

Honduras fue ubicada en el Grupo K, junto a Dinamarca, China y Polonia. En la primera semana, el conjunto catracho se enfrentará a Dinamarca, con combates programados entre el sábado y domingo, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. Cada jugador disputará un enfrentamiento al mejor de tres, y el país que obtenga más victorias individuales se llevará el punto global de la ronda. Puedes seguir el torneo en vivo en su canal oficial de Twitch.