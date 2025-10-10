Diez Gaming

Honduras está lista para su participación en la Copa Mundial de Victory Road 2025 de Pokémon

La comunidad competitiva de Pokémon más grande del mundo celebra su cuarta Copa Mundial, donde Honduras dirá presente, por cuarta vez consecutiva, con un equipo de diez jugadores dispuestos a dejar huella. Aunque el torneo no es oficial, reúne a los mejores exponentes del formato VGC de más de 60 países.

  • Honduras está lista para su participación en la Copa Mundial de Victory Road 2025 de Pokémon

    El campeonato se desarrollará del 7 de octubre al 17 de noviembre de 2025 y promete semanas intensas de estrategia, trabajo en equipo y emoción en cada combate.
2025-10-10

La Copa Mundial de Victory Road, en su cuarta edición, consolida su reputación como el mayor evento competitivo no oficial de Pokémon VGC. Cada país presenta una plantilla de entre ocho y doce jugadores; Honduras competirá con diez representantes que buscarán destacar frente a potencias mundiales.

El torneo se divide en tres segmentos. La primera etapa, las Clasificatorias, se jugará del 7 al 27 de octubre, donde los equipos se enfrentarán en grupos al mejor de tres en duelos individuales de ocho contra ocho. Los mejores 32 conjuntos avanzarán a la Fase de Grupos, programada del 28 de octubre al 17 de noviembre. Finalmente, los 16 clasificados disputarán las Eliminatorias en un formato de eliminación directa.

Honduras fue ubicada en el Grupo K, junto a Dinamarca, China y Polonia. En la primera semana, el conjunto catracho se enfrentará a Dinamarca, con combates programados entre el sábado y domingo, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. Cada jugador disputará un enfrentamiento al mejor de tres, y el país que obtenga más victorias individuales se llevará el punto global de la ronda. Puedes seguir el torneo en vivo en su canal oficial de Twitch.

El equipo hondureño está conformado por Andrés Centeno, Ángel Ortega, René Fuentes, Ángel Amador, Rodrigo Velásquez, Adalid Cruz, Esaid Martínez, José Baca, Adiel Cobos y Diego Sánchez. Los diez entrenadores han trabajado en conjunto durante semanas para afinar estrategias y representar dignamente a la nación en esta competencia internacional.

Los emparejamientos y resultados se publicarán semanalmente, con transmisiones en vivo del “draft” y algunos encuentros a través de Twitch. Con un calendario ajustado y rivales de gran nivel, Honduras buscará consolidar su presencia en la escena mundial de Pokémon competitivo y demostrar que el talento latinoamericano sigue creciendo con fuerza.

Con su participación en la Copa Mundial de Victory Road, Honduras no solo busca alcanzar una destacada posición en el torneo, sino también consolidar su lugar dentro de la comunidad internacional de Pokémon competitivo. Más allá de los resultados, el equipo catracho representa el esfuerzo, la pasión y el crecimiento de una escena que continúa ganando reconocimiento y promete inspirar a nuevas generaciones de jugadores en el país.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Juan F. Sánchez

Pokémon
|