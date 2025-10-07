Industrial Illusions Company prepara el próximo WCQ Regional de Yu-Gi-Oh! para el 12 de octubre

Industrial Illusions Company se prepara para abrir nuevamente las puertas a la emoción del duelo con la próxima edición del WCQ Regional de Yu-Gi-Oh!, que esta vez estará protagonizada por la expansión Doom of Dimensions. Este torneo promete reunir a los más talentosos duelistas del país, quienes buscarán demostrar su estrategia, ingenio y dominio del juego de cartas más popular del mundo.

El evento se llevará a cabo a partir de las 10 am el próximo 12 de octubre en la Plaza Las Banderas, en San Pedro Sula, un punto emblemático que se transformará por un día en el epicentro del duelo. Los organizadores esperan una jornada cargada de energía, competencia y camaradería, en la que tanto jugadores experimentados como nuevos entusiastas podrán disfrutar de una experiencia única.

La inscripción para participar tendrá un costo de 250 lempiras. Cada duelista inscrito recibirá dos sobres de la expansión Doom of Dimensions, una oportunidad perfecta para obtener nuevas cartas y fortalecer sus mazos antes de iniciar la batalla. Esta iniciativa busca incentivar la participación y mantener viva la emoción de descubrir lo inesperado en cada apertura.

El formato del torneo premiará el desempeño de los mejores jugadores, ya que el Top 16 recibirá una codiciada invitación para competir en el Continental, que se celebrará próximamente en México. Esta será una oportunidad única para representar a Honduras en uno de los eventos más prestigiosos del continente y medirse con los mejores duelistas de la región.

Se anticipa una gran afluencia de competidores provenientes de distintas ciudades del país, lo que convertirá al WCQ Regional en un punto de encuentro para toda la comunidad de Yu-Gi-Oh!. El ambiente estará lleno de entusiasmo, rivalidad sana y pasión por el juego, en un espacio donde cada duelo contará una historia y cada carta podrá marcar la diferencia.

Industrial Illusions Company, reconocida como la casa de los juegos de cartas en San Pedro Sula, invita a todos los fanáticos a ser parte de este gran evento. Ya sea como participante o espectador, el WCQ Regional promete ser una jornada inolvidable que celebrará la habilidad, la estrategia y el espíritu competitivo que hacen de Yu-Gi-Oh! una experiencia sin igual.