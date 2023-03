Shame Legacy: juego de horror que llega a PC y consolas el 30 de marzo muestra un escalofriante tráiler

El personaje protagonista se despierta aturdido y sumamente confundido en este lugar misterioso, y no tarda mucho en darse cuenta de que ahí se está llevando a cabo una cacería donde él es la presa que persiguen. El legado de su familia parece haberle alcanzado, pero quizá no de la forma que esperaba. Al parecer, una herencia no siempre significa yates de lujo.

Si esperas llegar al fondo de todo esto, tienes que moverte en silencio y evitar el contacto. Los aldeanos están por todas partes, buscándote. Y son condenadamente rápidos si te ven u oyen. Tu habilidad mental te será muy útil para resolver los puzles. También lo será tu bastón, que también te servirá como arma de defensa para repeler a los aldeanos que te ataquen.