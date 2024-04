La triste realidad de fútbol hondureño: La Liga de los apagones, de los balones escondidos y más

No hay duda que la realidad de Honduras es otra. Se está muy lejos de ser la mejor Liga del área centroamericana y solo hay que ver los últimos episodios que se han dado en los partidos del torneo Clausura 2024.

Acá vamos a detallar paso a paso por qué la historia no está bien contada.

UPN, que está peleando por la permanencia en primera división, le estaba ganando 1-0 al Olimpia, un triunfo que se estaba convirtiendo en valioso, pues igualaron al Vida en la tabla del descenso, pero la manera en que acabó el partido, no fue la mejor.

Esto no es algo nuevo. En la Liga Nacional muchos entrenadores se han quejado en conferencias de prensa que algunos equipos esconden los balones en pleno partido. Pasó hace esta semana en el duelo entre Génesis y Real España en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El técnico Reynaldo Tilguath contó todo lo sucedido. “Lo que me molesta es, no que nos ganen, sino que escondan las pelotas, pensé que solo los equipos pequeños lo hacían. Eso le quita categoría a los equipos, no se ve bien, por la gente que paga una entrada hay que respetar, la gente paga por ver futbol”, expresó el DT de Génesis.