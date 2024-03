Stellar Blade tendrá que jugarse con una sola mano: el personaje principal exige especial atención del jugador

Últimamente se ha armado un revuelo entre la comunidad de jugadores, con respecto a la apariencia física de los personajes dentro de un videojuego. Para algunas personas, los personajes, o como mínimo, el protagonista, debe ser agradable a la vista, atractivo, mientras que otras personas rechazan esa idea, y prefieren un aspecto más “realista”, es decir, personajes lejos de la perfección.

Tal parece que Shift Up, la empresa desarrolladora de Stellar Blade, tiene una posición bastante clara con respecto a esta situación. Y es que, por si no lo sabían, Shift Up es la desarrolladora del juego gacha Goddess of Victory: Nikke. Sí, ese juego donde lo único que realmente importa son las nalgas de las protagonistas. No es broma. Búsquenlo.

En una entrevista con el medio GamesRadar+, el director de Stellar Blade, Hyung-Tae Kim, declaró que el equipo desarrollador dedicó “especial atención a la parte de atrás del personaje protagonista”.