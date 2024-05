Ni Mbappé ni Haaland: Jude Bellingham deja muy claro quién es el mejor jugador del mundo

Sin embargo, el británico no se considera el número 1 en la actualidad. El futbolista todavía no se coloca en la cima y cuando le consultaron sobre el mejor jugador del mundo no se inclinó ni por Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland o Harry Kane.

Para Bellingham el que está en estos momentos en su mejor nivel es su propio compañero del Real Madrid, Vinicius Jr. Considera que por ahora no hay otro que pueda superar al extremo brasileño.

“Vini es increíble. Es probablemente el mejor del mundo y uno de los compañeros más talentosos que he tenido. Hace que los partidos sean más fáciles”, afirmó el internacional con Inglaterra.