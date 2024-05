Ubisoft cancela el juego gratuito Tom Clancy’s The Division Heartland, tras años de desarrollo

Hace mucho no sabíamos nada del juego, hasta ahora, y no es algo bueno, pues Ubisoft ha anunciado la cancelación del desarrollo de Tom Clancy’s The Division Heartland, según se detalla en su último informe financiero. Este título, que había sido anunciado en 2021 como un spin-off gratuito de la popular serie The Division, prometía una nueva experiencia de juego como extraction shooter con modos PvP y PvE, junto con mecánicas de looteo y supervivencia.

Tom Clancy’s The Division Heartland se presentó como una apuesta ambiciosa por parte de Ubisoft para expandir el universo de The Division y atraer a una audiencia más amplia mediante el modelo free-to-play. El juego había generado expectativas significativas entre los fanáticos, especialmente después de la beta cerrada que se llevó a cabo el año pasado, en la que algunos jugadores de PC pudieron probar de primera mano las innovaciones que el título ofrecía.