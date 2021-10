¿Por qué Pedro Troglio es el candidato con el perfil ideal para ser el entrenador de la Selección de Honduras?

Seguir a @kelvincoelloHN

Pedro Antonio Troglio (Luján, Argentina), es el entrenador que reúne los requisitos para hacerse cargo de la Selección de Honduras tras la salida de Fabián Coito y uno de los candidatos que mantiene la Comisión de Selecciones y Fenafuth para buscar el milagro a Qatar 2022.

DIEZ ha conocido que el argentino está en el tapete de los directivos; por ahora existe una problemática que es en la que tienen que trabajar. Para ser nombrado se debe tomar en cuenta que tomará un equipo prácticamente eliminado, aunque matemáticamente hay posibilidades pero ya no depende de sí misma.

Desde que llegó a Honduras en 2019, Pedro Troglio se convirtió en un ganador. Venía desde Sudamérica únicamente con un campeonato (Cerro Porteño de Paraguay 2009) y ahora no tiene rivales que le compitan al Olimpia en el país. Troglio tiene un camino abierto, pero depende de lo que busca Fenafuth y si Olimpia lo cede y él acepta el reto.

El argentino tiene todo a su favor para tomar el mando. El presidente de la Comisión de Selecciones es su jefe en el albo (Rafael Villeda Ferrari), es uno de los que tendrá que nombrar al nuevo técnico y aquí te contamos los argumentos por las que lleva una delantera. ¿Podrá levantar a la H? Las posibilidades de ir a Qatar quedaron muy remotas.

TROGLIO Y SUS RAZONES PARA DIRIGIR LA H:

Conoce el medio y ambiente para rescatar el barco: Pedro Troglio llegó a Honduras en junio del 2019 para levantar a un Olimpia que venía de tres años y medio sin campeonatos. En poco tiempo se empapó del fútbol catracho, hizo cambios y logró unir a su afición, jugadores y ahora no tiene rivales en el país.

El presidente de la Comisión de Selecciones de Fenafuth, Rafael Villeda, junto a Pedro Troglio celebrando el primer título que ganaron juntos.

Ha sido exitoso desde su llegada a Honduras: Troglio ha estado en cuatro campeonatos en Honduras, tres finalizados y uno que se suspendió a la mitad por el Covid-19. Desde que llegó al país todo ha sido éxito. Ganó con el formato de pentagonal, también con los formatos de grupos y una finalísima. Tiene como una de sus virtudes que sus equipos no se han caído cuando han apretado por el campeonato.

Su trayectoria como entrenador: Troglio comenzó su carrera como entrenador en enero del 2005 dirigiendo al Godoy Cruz en la primera de Argentina. Luego pasó por Gimnasia (2005, 2011 y 2018), Independiente (2007), Argentinos Júnior (2010 y 2011) y Tigre (2016 y 2017); todos en la profesional argentina. En el extranjero entrenó al Barcelona de Ecuador (2008-2009), Cerro Porteño de Paraguay (2009-2010) donde ganó un título y Universitario del Perú (2017). Desde 2019 es el DT del Olimpia (campéon 2019-2020 y 2021).

Experiencia mundialista como jugador: El argentino nació en un camerino de peso como lo fue River Plate donde se hizo ganador (campeón de Liga y Copa Libertadores 1996); eso le valió para disputar el Mundial de Italia 1990 donde compartió camerino con Diego Maradona (Q.D.D.G.). Fue subcampeón del mundo con Salvador Bilardo en Italia y marcó un gol en ese torneo a la Unión Soviética. Sabe lo que es un camerino de selección donde se manejan pesos pesados y egos de diferentes formas.

Bien parado en torneos internacionales: Ha dirigido en la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, además con el Olimpia lo hizo volver a los torneos de Concacaf. Ganó en el estadio Azteca al América, llevó al león a las semifinales de la Champions de Concacaf por primera vez en este nuevo formato. Aunque tiene como deuda ganar la Concacaf League, torneo que se le ha escapado en tres oportunidades.

Aplicó mano dura cuando le tocó hacerla: En su momento castigó al jugador German “Patón” Mejía cuando se fue a jugar burocráticas a Estados Unidos, no tuvo temor en sentar a futbolistas queridos por la afición blanca como Cristian “Chaco” Maidana porque no le daba lo que él quería y a pesar de que fue su responsabilidad traer a los extranjeros, no se amarró con ellos y los sacó cuando fueron fichajes fallidos que estaban solo calentando la banca del león.

Su sueldo está entre los parámetros que ofrece Fenafuth: Pedro Troglio no gana más de 30 mil dólares, más de 700 mil lempiras al mes, una cantidad que se mantiene cerca del ofrecimiento que hace la Federación a los entrenadores que está cerca de los 50 mil dólares. Troglio de momento tiene mejor sueldo en los merengues que lo que percibía Fabián Coito en este proceso rumbo a Qatar 2022.

Es un técnico mediático y conocido a nivel internacional: El nombre de Pedro Troglio es reconocido; en muchos países se conoce su trayectoria por lo que ha hecho en el fútbol argentino donde estuvo peleando el campeonato con Boca y River cuando dirigió a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Además por su recorrido como futbolista en la década de los 80 y 90 jugando en Italia y Japón.

Su discurso con los jugadores: Pedro además de estratega, es un motivador, les saca lo mejor cuando están contra las cuerdas. Ha revelado que cuando el equipo estuvo contra las cuerdas en la Champions de Concacaf ante Seattle Sounders y Montreal Impact: “Les dije conté cómo hice para eliminar con Gimnasia a los finalistas de la Copa Libertadores 2018, River y Boca Júnior del torneo de Copa y eso les hizo salir a morirse a la cancha”.

Recuperó jugadores y consolidó a los jóvenes: En Olimpia habían pasado tres entrenadores (Carlos Restrepo, Nahún Espinoza y Manuel Keosseián) desde la salida de Héctor Vargas que les dio el título y no podían ganar: hubo jugadores que estaban sin poder levantar el nivel. Vino Troglio y les sacó la mejor versión a Maylor Núñez, Edrick Menjívar, Jorge Benguché, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto quienes estaban en otros equipos y los consolidó para hacer fuerte al Olimpia.

Querido por la afición y respetado por los medios: El argentino se ha ganado con sus éxitos a la afición del Olimpia; además es respetado en otras canchas y los aficionados lo buscan para sacarse fotos; salvó algún cierto sector en Real España por lo vivido en el último clásico. Su único enemigo deportivo a nivel nacional es la afición del Motagua por la histórica rivalidad, pero es respetado por una minoría de los azules que aprueba una hipotética llegada al banquillo de la Selección Nacional.

Buen manejo de camerino: No ha tenido problemas con los jugadores que se hayan hecho públicos; su único punto negro fue el escándalo de Surinam del que no estuvo en sus manos ya que estaba afuera del vestidor cuando entró el presidente del Inter MT, Ronnie Brunswiljk que finalmente les acarreó la expulsión de la Concacaf League.