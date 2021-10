Los grandes errores en el proceso de Fabián Coito al frente de la Selección de Honduras

Fabián Coito fue despedido ayer por la Federación de Fútbol de Honduras luego de los paupérrimos números que iba cosechando en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, misma que clasifica a tres selecciones y manda a una al repechaje intercontinental.

VER MÁS: Tabla de posiciones del Octagonal Final de Concacaf

El director técnico uruguayo fue incapaz de lograr tan siquiera un triunfo de seis duelos que encaró al frente de la bicolor en el camino a la Copa del Mundo. Consumó tres derrotas y tres empates.

Sin embargo, hubo varios pecados capitales que al final lo terminaron sacando de la dirección técnica de la Selección de Honduras y ahora, después de 29 meses, el sudamericano es historia en la "H". Este es un fracaso en conjunto con la Federación Nacional de Fútbol de Honduras.

LOS PECADOS CAPITALES QUE SACARON A COITO DE HONDURAS

* COMETÍA ERRORES PUNTUALES EN LAS CONVOCATORIAS

Aunque no es un tema de mucha trascendencia, el puesto del tercer arquero siempre fue bastante criticado, ya que no llamaba a un mejor técnico con continuidad que, por ejemplo, Marlon Licona. Otros llamados que no hizo, puntualmente, como Bryan Róchez, José Mario Pinto en su momento, Rubilio Castillo, etc.