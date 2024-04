Federación de Honduras revela: Estadio dónde se jugará ante Cuba y los amistosos que habrán después de enfrentar a Bermuda

¿Qué tal el estadio de Bermuda?

Es un estadio pequeño donde caben 8,000 personas. Yo no la miré, pero nos dijeron que está en buenas condiciones. La Federación de Bermuda nos está atendiendo de primer nivel.

¿CONCACAF les confirmó el Chelato Uclés para el juego ante Cuba?

Sí, el único detalle es la gradería y tendremos que luzca mejor para la televisión internacional. No hay inconveniente y vamos a jugar contra Cuba en el Chelato Uclés.

¿No habrá problemas?

No, no. Hay otras opciones por si no lo aceptan, pero la primera opción es la cancha de primer nivel que tiene el Estadio Nacional.