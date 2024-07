“Aprendan a ganar sin trampa, les duele”: fulminó a Argentina tras la polémica en los Juegos Olímpicos París 2024

En esa misma línea, continuó: “ Si les duele que en el Mundial de Qatar, grupo dueño del PSG, enojado con Mbappé y contento con Messi, y entonces le dieron cinco penales , es su problema. Ganen sin problema, sin trampa, sin escándalo, sin polémica. No hagan trampa...”.

“Esto es un papelón, nos avisaron que el partido estaba suspendido por seguridad. Son los Juegos Olímpicos, no es un torneo de barrio. Se frenó siete veces el partido por ingreso de gente. En ningún momento se habló del VAR. El sitio oficial de los Juegos Olímpicos lo dio finalizado por 2-2. Ni Marruecos ni nosotros queríamos volver a jugar...”, aseguró Mascherano tras el partido.

“Si duelen tanto las críticas, es su problema, no el nuestro. Pónganse pomadita, porque no nos influye nada de lo que dicen. Viven contando historias, dejando la narrativa a su favor. Con nosotros no. Nosotros estamos del otro lado...”, profundizó Morales.

“Quince minutos agregó, se iba a jugar hasta que empatara Argentina. Aprendan a ganar sin hacer trampa, que los jugadores dejen de hacer trampas. Eso de andar metiendo la mano...”, sentenció el mexicano.

El mensaje de Morales caló mucho a los argentinos y fue aplaudido por otros, el periodista nunca se guarda nada a la hora de críticar a Argentina o Messi.