Hansi Flick tras igualar ante el Betis y lo que dijo del Madrid: "Él estaba enfadado conmigo, no con el árbitro"

Además, mantiene los pies en el suelo y admite que todavía hay muchas jornadas por delante. Todavía no se siente ganador del certamen y adelanta una alta para la próxima cita en Champions contra Borussia Dortmund en la ida de cuartos de final.

Hansi Flick sacó los positivo del empate del Barcelona frente al Betis . El técnico alemán recordó que aún falta disputar el Clásico de LaLiga y reconoce que hay días en los que su equipo no tiene la mejor efectividad de cara al arco rival.

Empate en casa

"Creo que tenemos un partido menos y un punto más y esto es bueno. En la primera parte, hemos cometido muchos errores, pero hemos creado ocasiones. La segunda, considero que fue mejor. Hemos intentado lograr un mejor resultado en esa mitad. Estoy contento con el juego y soy positivo por lo que he visto en la segunda parte. Pensábamos que Frenkie, Pedri y Ferran debían tener algo de descanso, queríamos ganar, pero estoy satisfecho con el punto".

No se siente ganador

"LaLiga es un camino largo y difícil, lo hemos visto hoy. Hemos tenido ocasiones y no acierto. Todo el mundo tiene los dos pies en el suelo, y esto está bien. Estoy contento de haberlo intentado".

Cansancio

"Creo que podemos estar orgullosos de los jugadores. Estamos en un situación fantástica. Estoy orgulloso del equipo. Pero en la primera parte, cometimos errores y esto te castiga con un rival así. Pero lo intentamos, y es un punto más y esto no está nada mal".

Pelea con Real Madrid por LaLiga

"La vida es así, y con este punto estoy satisfecho. Tenemos un punto más. No me preocupa lo que ocurre en Madrid. Este equipo lo está haciendo. Nos tenemos que centrar en nosotros. Nos queda un partido aquí con el Real Madrid, veremos qué pasa".

Mensaje a los jugadores

"Les he dicho a los jugadores que queda un partido menos y tenemos un punto más. Me quedo con que el equipo ha dado todo y hemos podido marcar. Hemos defendido muy bien, pero no hemos tenido suerte de cara a portería. Estoy contento por la segunda parte".