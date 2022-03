¡Tres selecciones por el último boleto! Así quedó la tabla de posiciones de la Conmebol rumbo a Qatar 2022

Uruguay y Ecuador se convirtieron en nuevos invitados a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este jueves consiguieron sus boletos. La celeste luego de ganar a Perú 1-0.

Por otro lado, Ecuador perdió 3-1 ante Paraguay, pero a pesar de eso clasificó y ya son 19 selecciones las clasificadas al Mundial en tierras asiáticas.

Uruguay se agiganta en el Centenario y de la mano de Diego Alonso clasifica al Mundial de Qatar 2022

Ahora bien, por parte de Conmebol resta un boleto y es para el repechaje. Ese cupo será peleado por tres selecciones, Perú, Colombia y Chile.

Los peruanos tiene la última invitación y depende de si mismos para estar en Qatar. Suman 21 unidades y en la jornada definitoria enfrentarán a la eliminada Paraguay.

La Colombia de Reinaldo Rueda se aferra al milagro, suma 20 unidades y necesita que Perú no gane o empate para clasificar al Mundial. En la última jornada se miden a Venezuela de visitante.

Uruguay y Ecuador se suman: Ya solo quedan 13 cupos: Todos los clasificados a Qatar 2022

Chile lo tiene más complicado, necesita que Perú no gana y que Colombia empate o pierda, ya que solo tiene 19 unidades. En la fecha definitoria se medirá en casa ante Uruguay.

Así se jugará la última jornada en Conmebol

Perú vs Paraguay

Ecuador vs Argentina

Venezuela vs Colombia

Chile vs Uruguay

Bolivia vs Brasil

*Todos los partidos son el próximo miércoles a las 5:30 P.M*

TABLA DE POSICIONES EN LA ELIMINATORIA