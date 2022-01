Hora y canal: Estados Unidos quiere quitarle el invicto y la punta a Canadá por las eliminatorias de Concacaf

En el Tim Hortons Field de Hamilton (Ontario), el seleccionador Gregg Berhalter tendrá que hacer como mínimo un cambio respecto al once titular que batió 1-0 el jueves a El Salvador .

Aunque no esperaba verse a estas alturas por debajo de Canadá , Estados Unidos visitará este domingo a su imbatido vecino del norte con la intención de apoderarse del liderato de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Qatar-2022.

El punta Tim Weah, de 21 años, no fue autorizado a entrar a Canadá por los protocolos contra el coronavirus. El hijo de George Weah, exestrella del fútbol y actual presidente de Liberia, no cumple con los requerimientos de Canadá ya que, tras recibir la primera vacuna, se contagió de Covid-19 y no se aplicó la segunda dosis, según explicó el sábado su técnico.

Berhalter, que sigue experimentando con acompañantes ofensivos de su figura, Christian Pulisic, podría recuperar al joven mexicano-estadounidense Ricardo Pepi, máximo goleador del equipo con tres dianas y tres asistencias.

Posibles alineaciones

Canadá: Milan Borjan; Alistar Johnston, Steven Vitoria, Scott Kennedy, Atiba Hutchinson, Liam Fraser, Samuel Adekugbe, Taj Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin y Junior Hoilett.

Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Kellyn Acosta, Brenden Aaronson, Christian Pulisic y Ricardo Pepi.

Hora: 2:05 PM de Honduras.

Transmisión: TVC.