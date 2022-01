Argentina reclamó por el trato que recibieron en Chile y Medel le echa más leña al fuego: ‘‘Se la tienen que comer calladitos’’

Rodrigo De Paul también alzó la voz al término del cotejo y señaló algunas de las adversidades que atravesaron: “Nos tuvieron casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar todos los bolsos después de dos horas y media de viaje. Lo comento, no digo si está bien o mal. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir, al abrir las ventanas había sirenas... La gente no pudo dormir bien. Nos levantamos y no teníamos agua”.

Argentina, ya clasificada al Mundial de Qatar 2022, logró otro triunfo importante para crecer como equipo, una victoria fundamental pese a la ausencia de Messi.

Chile, por suparte, quedó en el séptimo lugar de la tabla con 16 puntos y tiene que sumar de aquí al final de las eliminatorias para al menos llegar a la zona de repechaje. Le quedan tres compromisos muy complicados: Bolivia y Brasil en condición de visitante, y Uruguay de local.