Asistente de México y el mensaje que dio para vencer a Honduras: “Dominamos el partido y fuimos justos ganadores”

Para el auxiliar de la Selección de México está claro: fueron justos ganadores tras una primera mitad de imprecisión, pero aún no están clasificados al Mundial de Qatar .

Respecto a que el Tricolor ya tiene amarrado su boleto al Mundial, pues sólo una derrota catastrófica ante El Salvador en el Azteca les eliminaría si Costa Rica gana, Theiler apunta de que el ambiente no está fresco y está concentrado en ganar el próximo miércoles.

“Tranquilidad no, en el fútbol cuando tienes tranquilidad no es bueno, tenemos que seguir de la misma forma, pensar que todavía no conseguimos el pasaje al mundial, nos falta un paso. Dimos un paso importante hoy pero nos falta el boleto definitivo”, respondió.

Respecto a la falta de gol con el tridente Tecatito, Chucky y Jiménez en cancha, Theiler aseguró que “la confianza ‘Tata’ la mantiene intacta, son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles, son jugadores de gran jerarquía”.