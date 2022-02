Sigue la polémica en México: Memo Ochoa sale al cruce y le responde a Oswaldo Sánchez y el exportero no queda callado

“Parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles, que ganar fuera es sencillo para todos. Las cosas no son así y lo sabe la gente que jugó, que estuvo en la selección, que trabaja con ustedes, que a veces se les olvida lo que vivieron acá y también cómo la pasaron acá”, comentó el guardameta luego de vencer a Panamá en el Azteca.

Pero vino la replica de Oswaldo Sánchez. El exportero no se quedó callado y durante la transmisión del post-partido en TUDN aclaró la situación.

“Ahora, hay una realidad, el primer tiempo desastroso y hay que decirlo, aunque a muchos jugadores les duela estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas, pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugador te sientes atacado”, dijo Sánchez.

A esto, se sumó Moises Muñoz, comentando que como jugador siempre ‘‘estarás expuesto a la crítica’’ y que la presión siempre es mayor cuando se representa a México en nivel mayor.

Después, junto con Rafa Márquez, intentó calmar los ánimos de Oswaldo, asegurando que a veces se dicen cosas debido al ‘‘calor del momento’’.

No es la primera vez que existe un roce entre Memo Ochoa y Sánchez. La relación entre ambos se deterioró después de un error de Ochoa con la selección que provocó que Oswaldo, ya en su faceta de analista y a manera de burla, fingiera entrar al campo para suplirlo.