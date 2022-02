Técnico de Panamá salió molesto del Azteca: ‘‘México tenía que ganar por lo civil o lo criminal y lo consiguieron’’

La selección de México logró vencer a Panamá en el estadio Azteca con un penal muy dudoso que el VAR no se atrevió a revisar. Esto molestó al entrenador de los canaleros, Thomas Christiansen , quien aseguró que el ‘Tri’ tenía que ganar sí o sí, pues cuestionó que el árbitro no recibiera una indicación del videoarbitraje tras la supuesta falta que sufrió Diego Lainez .

“Era difícil, había mucha gente por delante en la imagen, la grabación nuestra también era difícil verlo, pero la verdad estas eliminatorias no hemos sido muy afortunados, a Panamá no nos han regalado nada y al final esto continúa”, añadió Christiansen.

“Tenemos tres finales importantes, no podemos cambiar resultados, ni lamentarnos. Me comentaron que había un arbitro mundialista de una cadena de México que dijo que no era penal, él quizá sabe un poco más, pero ahora no nos podemos lamentar. Hemos perdido y ahora toca levantarse”, sentenció el DT del conjunto rojo.