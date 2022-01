Hora y dónde ver la jornada 10 de la Octagonal de Concacaf: Costa Rica busca un nuevo “Aztecazo” y clásico por el liderato

Canadá recibe a EEUU en duelo por el liderato de Concacaf

Aunque no esperaba verse a estas alturas por debajo de Canadá, Estados Unidos visitará el domingo a su imbatido vecino del norte con la intención de apoderarse del liderato de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Qatar-2022.

Canadá, que solo ha clasificado a la Copa del Mundo de México-1986, encabeza el octagonal con 19 puntos a falta de cinco jornadas, en las que el regreso de su estrella, Alphonso Davies (Bayern de Múnich), está en el aire.

Estados Unidos, su principal perseguidor con 18 puntos, está ávido de olvidar lo antes posible el fracaso de la clasificación a Rusia-2018, para lo cual quiere ser el primero en derrotar a Canadá en estas eliminatorias.

Así vivió Alphonso Davies los goles con que Canadá venció a Honduras

Un triunfo daría un importante colchón de puntos a los estadounidenses, que en sus últimos tres partidos deberán enfrentar a los otros aspirantes a los tres boletos directos a Catar-2022: México (17 puntos), Panamá (14) y Costa Rica (12).

Panamá busca recuperar la confianza

Panamá recibirá este domingo a Jamaica con la imperiosa necesidad de una victoria que le permita seguir soñando con su segunda participación mundialista, ante un rival que apura sus últimas opciones para Qatar-2022.

Los panameños se enfrentan a los “Reggae Boyz”, en la décima fecha del octagonal final de la Concacaf, con el objetivo principal de lograr un triunfo que les haga recuperar la confianza tras el balde de agua fría que supuso la derrota ante Costa Rica.

Costa Rica respira y sueña con repechaje

Canadá, con 19 puntos, Estados Unidos con 18, México con 17 y Panamá con 14 unidades encabezan el premundial de la Concacaf, que otorga tres boletos directos para Catar y la posibilidad de un repechaje para el cuarto clasificado ante una selección de Oceanía.

La eliminada Honduras contra El Salvador

Una eliminada Honduras recibirá este domingo a El Salvador en duelo de colistas, que se disputará por la décima fecha del octogonal final clasificatorio de la Concacaf al Mundial Qatar-2022.

El partido se jugará en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, a las 6:05 de la noche.

JORNADA 10 DE LA OCTAGONAL

Canadá vs Estados Unidos (2:05 P.M/TVC)

México vs Costa Rica (5:00 P.M/TUDN, TV Azteca)

Panamá vs Jamaica (5:05 P.M/Telemundo Deportes)

Honduras vs El Salvador (6:05 P.M/TVC)