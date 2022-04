$!Presidenta de la Federación de Noruega protesta por derechos humanos en Qatar y secretario de Honduras salió en defensa FIFA y del gobierno qatarí

Y es que la organización de este mundial se ha visto manchada después que una investigación del The Guardian i nformara que más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Qatar desde que el país del Golfo fue nombrado organizador del Mundial de Fútbol .

Lise se plantó al afirmar que en 2010 “ concedió el Mundial en condiciones inaceptables, los intereses del fútbol no se pusieron primero hasta años después. Estos derechos básicos se oían a través de voces exteriores, ahora FIFA aborda estos temas, pero hay mucho por hacer. Los trabajadores heridos o aquellos que han muerto o supervivientes deben ser atendidos, todos nosotros debemos tomar las medidas necesarias para implementar el cambio”, expresó frente a todos los miembros.

Lise dijo que “nuestros miembros exigen cambios, transparencia, quieren hacer oír su voz. No podemos ignorar esta necesidad de cambio y FIFA tiene que decir actuar y dar ejemplo de cómo se ve esto en cada Federación y Confederación”.

“La FIFA tiene que dar ejemplo, tiene que liderar y yo estoy aqui como primera presidenta mujer de la Federación de Noruega”, dijo tras recordar que el organismo “dudó” antes de reaccionar con sanciones a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Los estadios estarán vacíos si ignoramos la urgencia de este momento”, sentenció

HONDURAS PIDE LA PALABRA Y DEFIENDE A QATAR Y SUS ORGANIZADORES

Después el potente y conmovedor discurso de Lise Klaveness que fue escuchado atentamente, el momento sorpresivo fue que después de su intervención, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía, pidió la palabra y salió en defensa de FIFA y de los organizadores en Qatar.

“No tenía intenciones de hablar esta mañana aquí, pero es importante dedicarle unas palabras y referirme a lo que expuso nuestra amiga de Noruega y comprendemos perfectamente la preocupación de nuestros amigos noruegos, sin embargo este no es el faro, no es el momento y no es la tribuna para discutir estos temas”, inició diciendo.