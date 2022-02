Pulisic admite que se presiona cuando juega con Estados Unidos: “Necesito sobresalir y hacer algo para salvar al equipo”

Jugar para tu país deber ser una de las cosas más lindas que te puede pasar como futbolista, muchos desaprovechan la oportunidad, pero Christian Pulisic da un gran ejemplo.

En una entrevista con ESPN, el norteamericano contó que se somete a demasiada presión para tratar de “salvar” a la selección de Estados Unido y que siempre trata de dar lo mejor.

“A veces es difícil”, dijo. “Todavía no he aprendido del todo. Especialmente volviendo a los EE. UU., a veces me presiono demasiado porque necesito hacer algo especial en el que solo necesito jugar lo mejor que pueda, hacer lo que pueda hacer y, con suerte, la gente reconocer eso”, aseguró.

Pulisic agregó: “Se trata solo de jugar mi juego, hacerlo lo mejor que pueda y no preocuparme por lo que digan las fuentes externas porque eso no es lo que realmente importa”.