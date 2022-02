Reinaldo Rueda y Colombia se juegan todo para ir a Qatar contra Argentina: “Las palabras no valen, son los hechos”

Sensaciones del equipo

”La derrota en el último juego nos ha golpeado bastante. El juego que se realizó era para seguir aferrándose a la posición que se había logrado. Hemos trabajado la parte mental para aceptar la derrota y asimilarla individual y colectivamente. Entre todos nos hemos dado apoyo con las virtudes y el talento. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nosotros, la hinchada y la historia. Se han hecho actividades para recuperar confianza. Sabemos que hay nueve puntos para intentarlo”.

Jugadores con molestias

”David Ospina presentó una molestia estomacal y ha estado en proceso de hidratación. Ya está tomando alimentos sólidos y creo que no va a tener inconveniente. Tesillo y Murillo son buenas alternativas para remplazar a Mina. Necesitamos solidez”.

Los cambios que prepara

”Ustedes saben que el tiempo para buscar alternativas es corto. Ayer trabajamos variantes tácticas. El equipo que jugó el viernes lo hizo bien. Llegamos 11 veces con opciones claras que no se pudieron continuar. Estamos fallando con la ansiedad. Estamos esperando la recuperación de algunos jugadores en el tema muscular”.

¿Qué esquema presentará?

”Estamos revisando el comportamiento de Argentina, pero siempre hicieron el mismo ordenamiento en el sistema de juego. Nosotros intentaremos mantener lo que venimos realizando. Hemos hecho buenos juegos de visita. Esperamos juego colectivo y eficaz. Tenemos dos posibilidades, con un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Estamos viendo quiénes pueden interpretar mejor ese sistema”.

Así analiza a su rival de turno

”Enfrentar a Argentina siempre será con gran intensidad. Esperamos gran concentración y confiar en nosotros. Con orden lo podemos lograr. Al frente tenemos a un rival difícil, que tiene hombres frescos para buscar su lugar en la titular. Debemos mejorar en la finalización de las jugadas y esta puede ser la oportunidad para dar el golpe de autoridad después de tantos años”.

¿Les vale el empate en Córdoba?

”Es complejo, pero donde hay un componente psicosocial, como lo es jugar de local, hay ansiedad. Hay una responsabilidad en reconocer los errores. Perú aprovechó para ser eficaz. Hemos analizado los errores que hemos cometido y sabemos que, si no se puede lograr un triunfo, un empate permite sumar y seguir luchando”.

Momento complicado

”Han sido horas muy difíciles por la ilusión y lo que queremos. Hay hombres que quieren estar en el Mundial y tenemos que ayudarnos entre todos. Ha sido un golpe fuerte en lo moral y psicológico. Todos tenemos nuestras creencias y entre los jugadores se han apoyado. El análisis y asumir responsabilidades es lo mejor para este tipo de situaciones. Esta profesión da posibilidad de resarcirse”.

¿Alejado de la gente?

”Dentro de los parámetros que hay establecidos de comunicación, siempre he cumplido con los requerimientos de los medios. Siempre he estado dispuesto. Es muy complejo dentro de todo lo que hay que hacer para preparar partidos para atender a todos los medios. Solamente mediante las ruedas de prensa podemos satisfacer las dudas”.

Recuperar la credibilidad

”Las palabras no valen. Son los hechos los que cuentan. Esto se soluciona con fútbol y goles. Hablar de todo lo bueno que hemos hecho no sirve si no se traduce en resultados. Necesitamos recuperar la confianza y la credibilidad de la gente”.

