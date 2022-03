Italia se queda afuera del Mundial de Qatar y la Portugal de Cristiano Ronaldo venció a Turquía

MINUTO 23: Cristiano Ronaldo reclama penal, pero no se sanciona. La mano existió, pero el árbitro considera que no es sancionable.

12:37 PM: Los partidos de hoy son: Gales vs Austria en Cardiff, Suecia vs República Checa en Solna, Italia vs Macedonia del Norte en Palermo y Portugal vs Turquía en Oporto.

12:30 PM: Bienvenidos al minuto a minuto de los partidos de repechaje en Europa rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Tras la exclusión de Rusia por la invasión de Ucrania, ocho selecciones (en total son 11) iniciarán este jueves la repesca europea por las tres últimas plazas del continente para el Mundial de Qatar 2022 (que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre).

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Gareth Bale, David Alaba... Varias de estas estrellas del fútbol europeo no viajarán a Qatar y deberán ver el Mundial por televisión, como ya le pasará al goleador del Borussia Dortmund Erling Haaland, cuya selección, Noruega, quedó apeada en la fase de grupos y ni siquera se clasificó para la repesca.

Buena parte de la atención de los aficionados al fútbol estará en el cuadro C de esta repesca, en el que coinciden Portugal e Italia, por lo que una de las dos últimas campeonas de Europa se quedará fuera del Mundial.

A sus 37 años cumplidos, Cristiano Ronaldo está ante la última oportunidad de jugar un Mundial, que sería el quinto para el astro portugués, y en el caso de no lograr el objetivo sería el final de la época dorada del fútbol luso, que tuvo su punto culminante en la Eurocopa-2016, al único título internacional de la Seleçao.

Pero antes de llegar a una eventual final dramática contra Italia, el próximo martes en Oporto, Portugal deberá superar el jueves el escollo de Turquía y deberá hacerlo con numerosas bajas en el sector defensivo (Ruben Dias, Pepe, Semedo, Ruben Neves, Anthony Lopes, Joao Cancelo, Renato Sanches).