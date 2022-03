Thomas Christiansen se pronuncia sobre su futuro en Panamá tras quedarse sin opciones de clasificar al Mundial

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció que la goleada sufrida el domingo 5-1 ante Estados Unidos y la eliminación en el clasificatorio a Qatar-2022 son un golpe duro pero expresó su voluntad de seguir al frente del equipo.

“La federación ya sabe cómo está la situación. Yo ya me he expresado”, afirmó un emocionado Christiansen tras el juego en el Explora Stadium de Orlando (Florida).

“Yo ya he demostrado que quiero quedarme, así se lo he hecho saber a la federación incluso a mis agentes, que no recibieran ofertas de nadie porque mi primera opción es Panamá. Vamos a ver cómo va, más no puedo decir”, afirmó el ex jugador hispano-danés.

El técnico, que tomó el banquillo canalero en 2020, reconoció la decepción por quedar eliminados el domingo de la carrera por Qatar-2022 pero llamó a valorar los aspectos positivos de las eliminatorias.