$!Luis Fernando Suárez orgulloso de dirigir a Costa Rica y lanza dardo a Manfred Ugalde tras vencer a El Salvador en el Cuscatlán

“Me sabe muy bien, todo se ha hecho de una manera muy correcta en esta segunda vuelta, me parece que se ha hecho un gran trabajo. Hay que resaltar la labor del equipo y el compromiso. Me sabe un orgullo profundo dirigir a este gran grupo humano. Ha sido muy estresante todo, pero esto nos hace más grandes. Hemos tenido algunas limitaciones, pero eso habla bien de la personalidad”, explicó.

El colombiano, que fue mundialista con Ecuador y Honduras en el pasado, destaca la labor de algunos futbolistas jóvenes que se han adaptado bien al grupo como Anthony Contreras, Carlos Mora o Ian Lawrence.

“Tenemos la experiencia, no es la primera vez que hago esto. No tengo temor en hacerlo. Lo primero es que no me da miedo poner a un chico joven a debutar si creo en él. Los grandes han arropado bien a estos muchachos”, señaló.

Además hizo énfasis en la defensa que, hasta este domingo, tenía cuatro partidos sin recibir gol, pero El Salvador rompió esa buena racha.

“La solidez defensiva ha sido el sustento de toda esta campaña. Hay que buscar cosas distintas en ataque, por ejemplo lo de Contreras”, expresó.

Al final de la conferencia habló sobre el cierre de la octagonal contra Estados Unidos en el estadio Nacional de San José, pero también con un ojo puesto en el duelo entre Nueva Zelanda e Islas Salomón que podrían ser su rival en el repechaje. “Sí, es posible (guardarse jugadores que tienen amarillas), lo hemos pensado, veremos qué se dan y buscaremos la clasificación al Mundial”,.