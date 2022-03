Las sorprendentes declaraciones de Zlatan Ibrahimovic tras quedarse afuera del Mundial

La estrella del AC Milan reiteró luego en conferencia de prensa su intención de no retirarse de la selección. Lo había hecho una primera vez, pero el año pasado regresó, tras una pausa de cuatro años.

“Continuaré tanto tiempo como pueda. No tendré otra respuesta aquí solo porque no hayamos ganado este partido y no nos hayamos clasificado al Mundial”, respondió el gigante sueco, que entró en el final del partido, cuando Suecia perdía ya 2-0.

“Esto vale para la selección, pero también para el Milan”, subrayó Ibrahimovic.