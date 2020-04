Los mejores juegos para móviles que puedes disfrutar en casa

Estos últimos días a causa del coronavirus muchos han tenido que estar en casa y una de las mejores maneras para pasar el tiempo son los videojuegos, aquí te mostramos las mejores opciones para que disfrutes jugando.

Juegos móviles para jugar en casa

Call of Duty: Mobile

Call of Duty por sí ya es uno de los videojuegos favoritos de los gamer, más en la plena fiebre por Warzone, pero Call of Duty Mobile también tiene lo suyo y es un videojuego ideal para disfrutar desde tu celular mientras estás en tu casa.



El juego es totalmente gratuito y está disponible tanto para Android como para iOS y cuenta con todas las áreas y los mapas más emblemáticos de la franquicia.

Con este videojuego obtendrás una experiencia de juego en calidad HD de consola en tu teléfono, con controles personalizables y chat de voz y de texto, además de gráficos 3D y un sonido increíble. Siente la adrenalina del juego de disparos favorito a nivel mundial.



Cuenta con sus modos de juego; tanto Battle Royale como multijugador y sus mapas multijugador clásicos.

PUBG Mobile

Si lo que deseas es un buen battle royale para móvil, PUBG es la opción más popular del mundo de los videojuegos.

El videojuego ofrece la acción multijugador gratuita más intensa para jugar en dispositivos móviles. Sobrevive a épicas batallas de 100 jugadores y en los rápidos combates a muerte en equipo 4v4 y modos zombi. La sobrevivencia es clave y el último en pie gana, este es favorito por los usuarios por el realismo que da.



PUBG Mobile se encuentra de aniversario por lo que hay muchas novedades nuevas en el videojuego.

Clash of Clans

Clash of Clans es uno de los juegos para móviles más antiguos y a su vez más popular de la familia Clash y el primer gran título de Supercell. Si a estas alturas no lo has probado, simplemente deberías hacerlo.



Pues Clash of Clans es un juego de estrategia de tiempo real donde se debe de construir un poblado para que puedan vivir los miembros del intrépido clan de barbados, para luego mandarlo a diferentes misiones.

El juego está dividido en dos etapas totalmente distintas. En la primera se debe de construir edificios y contratar ciudadanos y en la segunda se debe de protagonizar combates de estrategia en tiempo real para demostrar tu habilidad.



En el juego te puedes poner a prueba en las ligas competitivas de guerras de clanes.

Clash Royale

Clash Royale es un juego muy extendido, que se caracteriza por partidas cortas que pueden durar un máximo de cinco minutos. No tienes límite de energía ni nada similar, por lo que te sirve tanto para sesiones cortas como largas.



Es un videojuego multijugador en tiempo real protagonizado por tus personajes favoritos de Clash, destruye las torres enemigas del rey y las princesas para vencer a tu rival y ganar trofeos, coronas y la gloria de arena.

Una de sus características es el poder desafiar a jugadores de todo el mundo en tiempo real, así como puedes reunir y mejorar la coleccion de cartas de la familia Clash Royale, además de tus tropas, hechizos y defensas favoritos de Clash of Clans.



Gana cofres para desbloquear recompensas y conseguir nuevas y poderosas cartas.

Arena of Valor

El gran MOBA para dispositivos móviles, Arena of Valor traslada este concepto de juego a móviles muy bien y si eres un amante del género deberías probarlo.



Tiene un nuevo y épico campo de batalla multijugadores en línea 5v5 diseñado por Tencent Games, el cual debes de responder al llamado de tus compañeros en la jungla para luchar en tiempo real.

Con su clásico MOBA perfeccionado para móvil, se puede recorrer la clasica arena de tres carriles y con los controles intuitivos diseñados específicamente para dispositivos móviles, te permitirán acumular matanzas con facilidad y convertirte en un MVP.



Con las partidas de multijugador rapido podras llevar a tu equipo a la victoria en menos de diez minutos.

Pokémon Master

Si se trata de jugar en casa Pokémon Masters es una buena opción pues es un gran juego de la franquicia. No tiene limitación de energía ni nada similar, así que tienes infinitas horas de juego.



Pokémon Masters permite disfrutar de los combates Pokémon de una forma completamente nueva junto a entrenadores reconocidos que han aparecido a lo largo de la historia en juegos de Pokémon. Ofrece a fans la oportunidad de reencontrarse con Líderes de Gimnasio y Campeones de juegos de Pokémon pasados y de disfrutar de una aventura completamente nueva junto a ellos.

Disfruta del modo multijugador y los combates cooperativos junto a amigos de todo el mundo. En este modo, tres jugadores pueden cooperar en combates super emocionantes.



Para un mejor desarrollo del videojuego se recomienda un Android 5.0 o superior.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Este juego ha sido lanzado recientemente y se enmarca dentro del género gatcha. Pese a ello, cuenta con muchos elementos que hacen a The Seven Deadly Sins: Grand Cross un videojuego de rol o RPG bastante completo y su sistema de combate es divertido.



Se requiere de energía, por lo que llegado a cierto punto tendrás que descansar, pero si eres fan del anime o del manga deberías haberlo descargado ya.

Disfruta de una variedad de contenido con el sistema de batalla con cartas basado en habilidades exclusivo de The Seven Deadly Sins: Grand Cross.