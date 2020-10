Marcas importantes se unen en apoyo a los eSports y piden "eliminar prejuicios"

El auge de los deportes electrónicos ha incrementado sustancialmente durante la pandemia del coronavirus, en la que cientos de miles de personas se han unido a la fiebre de los eSports como medida de ocio ante el confinamiento.

Es por eso que varios representantes de marcas importantes y pioneras en adentrarse en el sector del gaming competitivo, se han reunido en una de las mesas redondas organizadas por el evento centrado en comunicación digital Inspirational 2020, organizado por IAB Spain.

En ella ha participado la responsable de patrocinios de Orange, María Montaner, junto al gerente de marca de Philips, Luis Suárez, y Beatriz del Rey, gerente de marketing digital de Domino's Pizza, y ha estado moderada por Íñigo de Luis (Head of Strategy en Arena Media).

España encabeza a Europa en el seguimiento de los eSports

Marcas pioneras de los eSports

Montaner brindó una explicación sobre las razones que llevaron a Orange a adentrarse en el sector del gaming competitivo y ha recordado que la compañía fue "una de las primeras marcas que entró en este territorio" al que se han incorporado muchos otros patrocinadores.

Para jugar "necesitas buena conectividad, buena tecnología, así que para Orange era un lugar natural en el que entrar. Queríamos mejorar la experiencia del púbico de esports gracias a la tecnología y la conectividad", insistió.

Constantemente se ha generado una comparación entre los deportes físicos y los eSports, algo que ocasiona distintos patrocinios en ambas actividades.

Para Montaner, "es un sector que tiene muchas cosas diferentes. Es un patrocinio digital basado en las nuevas tecnologías y da mucho juego a la innovación. Con mucho margen de crecimiento que te permite adaptar acciones novedosas capaces de sorprender y con mayor libertad que en otros ámbitos".

Los esports como una nueva forma de vida

La mesa no ha evitado la situación actual de incertidumbre provocada por el Covid-19. El mundo del streaming y los esports han vivido una explosión mediática en tiempos de pandemia.

Unos meses en los que hemos visto hacer stream incluso a personajes famosos como los futbolistas Kun Agüero o Thibaut Courtois, o el humorista David Broncano, pero en el que las marcas han sufrido por la cancelación de eventos y competiciones.

"En esta situación que estamos viviendo, los esports son uno de los pocos patrocinios que han sobrevivido gracias a ser eminentemente digitales", ha recalcado Montaner.

"El sector va a seguir creciendo y cada vez más marcas van a adentrarse en él. Hemos visto muchos titulares en medios mainstream que están ayudando a darlo a conocer y también a eliminar prejuicios que aún existen, lo que ayudará a aumentar la grandeza del sector".

IAB Spain organizó una mesa redonda con reconocidos miembros de marcas importantes.

La barrera de los estereotipos

Precisamente, el tema de los prejuicios asociados al mundo de los videojuegos ha sido uno de los más discutidos. Los ponentes han indicado cómo las marcas que deciden acercarse a los esports han de hacerlo con mayor tacto que en otros ámbitos y con el objetivo de aportar y ayudar a los aficionados.

Según María Montaner, "el hecho de que grandes marcas estemos apostando por los esports ayuda; estamos comunicando a todo el mundo cómo los equipos de esports por los que estamos apostando están integrados por personas completamente normales, con valores, con estudios, profesionales, trabajadores que se alejan de esos estereotipos. Es un trabajo más, y estamos dejando nuestro granito de arena en esta línea".

Un trabajo reconocido por un "público especialmente agradecido, porque son conscientes de que las marcas estamos ayudando a que crezca su territorio y eliminar la imagen negativa, lo que hace que se cree un vínculo especial con este tipo de público".

Muchas marcas han llegado a los esports en la búsqueda de nuevos públicos. Es el caso de Philips, tal y como ha contado Luis Suárez: "Nosotros habíamos explorado otros territorios, como la música, pero sentíamos que teníamos que explorar más allá y buscar el lugar en el que estaba nuestro consumidor".

Una adaptación importante

Todos los expositores coincidieron en la necesidad de mostrarse cercanos a los jugadores. Así lo afirma también Luis Suárez: "Los gamers reciben la cercanía y la intención de apoyar su pasión. Como no van a salir, hemos entrado apoyándoles y hablándoles en su lenguaje y ya nos perciben como una marca que está con ellos, ya no somos esa marca no endémica.

Un objetivo sobre el que también ahonda Beatriz del Rey, de Domino's Pizza: "Me gustaría que los gamers sintieran cercanía, que estamos ahí con ellos y que queremos formar parte de su ocio y de su vida. Ese es nuestro objetivo en el territorio de los esports.

A la hora de adentrarse en los esports, "la clave principal es tener presente la esencia de la marca", ha afirmado del Rey.

"Hay que entender cuál es la ventaja que tu marca le va a dar a los gamers y cuál es la manera más natural de hacerlo; no hay que forzarlo". Una idea en la que ha coincidido Íñigo de Luis, ya que "ha habido otras marcas que han entrado y se han ido por no saber adaptar su estrategia", pronunció al respecto.